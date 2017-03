ITALIANS – Gabbiadini non si ferma più, Soriano torna a far gol

Giovanni Albanese (@GiovaAlbanese)

07/03/2017 12:30

ITALIANS - Torna su Calciomercato.it l'appuntamento settimanale con Italians: ecco le pagelle dei principali giocatori italiani all'estero e i top ed i flop dell'ultimo turno di campionato: protagonisti in positivo Gabbiadini, Soriano e Grifo. Flop Sirigu, Donnarumma e Ranocchia.

Italians - Le pagelle dei giocatori italiani all'estero

PREMIER LEAGUE

FABIO BORINI (Sunderland) 5,5 – Scende in campo tra i titolari, ma non sembra nella sua giornata migliore. Contro il Manchester City manca di concretezza e, a tratti, sembra correre a vuoto.

ANDREA RANOCCHIA (Hull City) 5 – Sul campo del Leicester viene travolto anche lui dagli ex giocatori di Ranieri, rinati dopo l’esonero del tecnico italiano. Sbaglia un paio di volte in marcatura, consentendo agli attaccanti avversari di arrivare in porta con facilità.

STEFANO OKAKA (Watford) 6,5 – Torna in campo e mostra una buona condizione fisica. Abile nel trovare la rete del momentaneo 2-2, che concede alla sua squadra di riaprire le danze. Poi viene fuori il Southampton, che fa suo il match.

MANOLO GABBIADINI (Southampton) 7,5 – Sembra un rullo compressore che alimenta gol senza fine. Da quando è arrivato in Inghilterra non fa altro che sprigionare la sua rabbia agonistica, ottenendo riscontri positivi e facendo cadere nel dimenticatoio il periodo in ombra di Napoli. La sua rete e, più in generale, la sua prestazione, sono determinanti per espugnare il campo del Watford di Mazzarri.

NON HANNO GIOCATO: Angelo Ogbonna (West Ham), Matteo Darmian (Manchester United), Vito Mannone (Sunderland).

DALLA PANCHINA:

ANTONIO CONTE (Chelsea) 6,5 – Non si ferma più la sua squadra, che regola a domicilio il West Ham facendo una partita impeccabile. La testa della classifica è sempre più solida.

WALTER MAZZARRI (Watford) 5,5 – La sconfitta interna per 4-3 con il Southampton ricorda un film già visto. La sua squadra comincia bene, passa subito in vantaggio e poi si perde nella gestione della partita, rinunciando in parte a fare gioco. Proprio come era avvenuto sette giorni prima con il West Ham.

LIGUE 1

MARCO VERRATTI (Psg) 5,5 – Prestazione in ombra, come buona parte dei suoi compagni. Contro il Nancy impegno ai minimi termini, con la testa già alla gara di ritorno di Champions con il Barcellona.

MARIO BALOTELLI (Nizza) 6 – Torna in campo dopo avere scontato la squalifica. Nei suoi 86’ sul campo Dijon non va a segno, ma si guadagna la sufficienza con una prova di buon rendimento sotto il profilo tattico.

NON HANNO GIOCATO: Morgan De Sanctis (Monaco), Andrea Raggi (Monaco), Thiago Motta (Psg).

BUNDESLIGA

GIULIO DONATI (Mainz) 6 – Gioca con diligenza tattica e senza esagerare sulla corsia di destra. Contro il Wolfsburg un pari coerente con la sua prestazione sulla lunghezza dei novanta minuti.

VINCENZO GRIFO (Friburgo) 7 – Suo l’assist per la seconda di Niederlechner, che chiude il match e consente al Friburgo di espugna il campo del Francoforte, avvicinandolo a meno due lunghezze e consentendo di sognare la zona Europa. Prosegue il suo momento positivo in questa stagione.

NON HANNO GIOCATO: Luca Candirola (Werder Brema)

DALLA PANCHINA:

CARLO ANCELOTTI (Bayern Monaco) 6,5 – Il suo Bayern Monaco vince per 3-0 senza grosse difficoltà sul campo del Colonia, formazione che finora ha sempre dimostrato un certo valore, specie tra le mura amiche.

LIGA

SIMONE ZAZA (Valencia) 6 – Non sfrutta a dovere le due-tre occasioni che gli capitano durante il match. Sul finale Oblak risponde a un suo tiro a botta sicura. Malgrado la sconfitta sul campo dell’Atletico Madrid, la sua prestazione è meritevole della sufficienza per l’impegno mostrato.

SALVATORE SIRIGU (Osasuna) 5 – Paga ancora una volta per colpe non sue. Il reparto difensivo si mostra debole e incapace di tenere il livello della categoria pure con il Las Palmas, che va a segno cinque volte. Stagione da dimenticare.

ROBERTO SORIANO (Villareal) 7 – Il suo ritorno in campo viene impreziosito da un gol che apre le marcature contro l’Espanyol, poco prima dell’intervallo. Gioca il match a buon ritmo, trovando buone soluzioni in fase offensiva.

NON HANNO GIOCATO: Alessio Cerci (Atletico Madrid), Daniele Bonera (Villareal), Nicola Sansone (Villareal), Giuseppe Rossi (Celta Vigo), Cristiano Piccini (Betis Siviglia), Franco Vazquez (Siviglia).

RESTO DEL MONDO

DOMENICO CRISCITO (Zenit) 6,5 – Fa buona guardia al centro della difesa e non rischia mai nulla. Peccato che la sua squadra in quel di Mosca non abbia giocato con la sua stessa intensità, per sbloccare il match a proprio favore.

CRISTIAN PASQUATO (Krylya Sovetov Samara) 5,5 – Il ko della sua squadra con il Lokomotiv Mosca pesa per i risvolti in classifica, con la zona retrocessione che incombe. A un attaccante come lui si chiede maggiore ausilio.

ANTONIO DONNARUMMA (Asteras Tripoli) 5 – Thuram lo trafigge due volte sul finale di gara e lui non è completamente privo di responsabilità. La sconfitta interna con il Kerkyra brucia anche per questo.

NICOLA LEALI (Olympiakos) 5,5 – L’estremo difensore di proprietà della Juventus subisce ancora il calo di tensione dei suoi compagni di squadra, che si ripropone ormai da tre partite. Può fare poco e niente sulle reti subite dal PAOK.

NON HANNO GIOCATO: Giandomenico Mesto (Panathinaikos), Salvatore Bocchetti (Spartak Mosca).

DALLA PANCHINA:

MASSIMO CARRERA (Spartak Mosca) 5,5 – Il ritorno in campo non è quello che si augura. Sul campo del Krasnodar, i suoi raccolgono solo un 2-2, facendosi rimontare sul finale. Non perde ventaggio, però, sulle dirette inseguitrici, anche loro fermati sul pari.

Italians - Top e Flop 3 italiani all'estero

TOP

MANOLO GABBIADINI (Southampton) 7,5

ROBERTO SORIANO (Villareal) 7

VINCENZO GRIFO (Friburgo) 7

FLOP

SALVATORE SIRIGU (Osasuna) 5

ANTONIO DONNARUMMA (Asteras Tripoli) 5

ANDREA RANOCCHIA (Hull City) 5