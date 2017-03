Calciomercato Torino, il Chelsea punta Belotti per 'blindare' Conte

07/03/2017 12:24

CALCIOMERCATO TORINO BELOTTI / Capocannoniere della Serie A, secondo nella classifica della Scarpa d'Oro alle spalle soltanto di Lionel Messi: un anno da favola per Andrea Belotti, che non ha alcuna intenzione di fermarsi. E così gli occhi dei top club europei lo tengono sempre più sotto stretta osservazione in vista di un calciomercato estivo che si preannuncia davvero infuocato. Lo ammirano praticamente tutti, dal Real Madrid al Manchester United, ma c'è chi starebbe provando proprio ora a superare la folta concorrenza. Si tratta del Chelsea che, riferisce 'La Gazzetta dello Sport', starebbe pensando proprio al 'Gallo' per sostituire il possibile partente Diego Costa e, soprattutto, blindare in panchina il manager Antonio Conte. Obiettivo concreto dell'Inter per la panchina, infatti, il tecnico leccese avrebbe indicato proprio Belotti come primo nome nella lista del mercato per l'anno prossimo e la dirigenza dei 'Blues' sembra disposta a fare follie pur di accontentarlo.

L.P.