Calciomercato Napoli, Zapata: "Vorrei restare ad Udine"

07/03/2017 11:51

CALCIOMERCATO NAPOLI ZAPATA / Fosse per lui, l'anno prossimo resterebbe ancora all'Udinese. A fine stagione, però, il prestito biennale con cui Duvan Zapata è stato ceduto ai friulani terminerà e rientrerà al Napoli. Anche se il colombiano spera ancora di poter continuare a vestire la maglia bianconera, come racconta a 'La Gazzetta dello Sport': "So bene che sono i miei ultimi tre mesi qui a Udinese, ma voglio giocarmeli al meglio, voglio prvoar a fare tanti gol e sarebbe bello restare ancora qui. Io e la mia famiglia stiamo benissimo in città. Sul futuro devono decidere il Napoli, io ed il mio procuratore, anche se l'ultima parola deve spettare a me. Per come stanno ora le cose non ci sono possibilità che io resti. L'Udinese non ha il diritto di riscatto, so che è quasi impossibile ma io qui sto troppo bene e spero facciano un tentativo per tenermi".



L.P.