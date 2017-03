Palermo-Roma, Zamparini: "Nestorovski come Higuain. Emerson? Spalletti ha molti meriti"

07/03/2017 12:01

PALERMO ROMA ZAMPARINI / E' la settimana che porta a Palermo-Roma. Per Emerson Palmieri sarà l'occasione di tornare in Sicilia. L'ormai ex presidente del club rosanero, Maurizio Zamparini, intervistato da 'Il Messaggero', si è detto sorpreso dell'esplosione del terzino: "Non pensavo potesse esplodere così, sicuramente Spalletti ha molti meriti. In ogni caso, a quelle cifre non lo avrei riscattato quando giocava in Sicilia".

NESTOROVSKI - Un nome che di certo potrebbe infiammare il prossimo calciomercato è quello di Nestorovski - "E' molto forte, dal punto di vista realizzativo è a livelli di Higuain ed Inzaghi. I nuovi proprietari vogliono confermarlo anche con un'eventuale retrocessione".

BELOTTI - "Posso dire di averci visto bene quando l'ho preso, meno quando l'ho venduto ai granata. Sono molto felice per lui".

M.S.