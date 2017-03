Champions League, Napoli-Real Madrid: probabili formazioni e dove vederla in TV

Luca Incoronato (@_n3ssuno_)

07/03/2017 12:10

CHAMPIONS LEAGUE NAPOLI REAL MADRID / È finalmente giunto il giorno della sfida decisiva tra Napoli e Real Madrid. Comunque vada sarà un successo, è questo il messaggio che parte della tifoseria azzurra sta facendo passare tra le proprie fila, così da farlo giungere fino ai giocatori.

Il Napoli non ha iniziato quest'edizione della Coppa con l'intento di vincerla, quanto d'arrivare più avanti possibile, aumentando la propria esperienza europea. Come ribadito da Sarri in conferenza stampa, si punta a rendere 'normali' sfide di questo calibro, con un Napoli che dovrà giungere a questa fase del torneo ripetutamente.

Se questo potrà essere il futuro del club, il presente parla di una città in delirio, che ha accolto i campioni del Real con gli onori del caso. Grande festa all'esterno dell'albergo prenotato dagli spagnoli, nella speranza di una foto rubata a Ronaldo, Benzema, Bale o lo stesso Zidane.

Si punterà molto sull'atmosfera garantita da un 'San Paolo' stracolmo, che sarà molto più incandescente del composto 'Bernabeu' che ha accolto i partenopei all'andata. Il clima però, come a Madrid, resta sereno, in attesa della battaglia, unicamente sportiva. Così come per la Juventus, il match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League Napoli-Real Madrid non sarà visibile in chiaro sulle reti Nazionali. Chiunque voglia assistere da casa alla sfida dovrà avere accesso alle reti 'Premium'.

Napoli-Real Madrid: le probabili formazioni. Dubbio Bale per Zidane

Stando alle ultime news Napoli, Maurizio Sarri si affiderà alla stessa formazione scesa in campo all'andata, in un buon mix di giocatori giovani ed esperti. In porta immancabile Reina, in fiducia dopo l'ottima prestazione di Roma. Il reparto di difesa sarà quello titolare, con Hysaj osservato speciale, date le prestazioni poco esaltanti degli ultimi mesi. Contro Atalanta e Roma è stato saltato ripetutamente, il che richiederà a Callejon un doppio sacrificio stasera. A centrocampo vagliata l'opzione Rog ma non da titolare. Ha fiato, qualità e tanta aggressività. Nel secondo tempo potrebbe mordere le caviglie dei blancos, superandoli con accelerazioni brucianti. Capitan Hamsik ovviamente titolare, con in attacco il trio dei 'piccoletti', puntando sull'imprevedibilità più che sul fisico.

Formazione classica anche per Zidane, con l'unico dubbio rappresentato da Bale. All'andata il talento gallese è stato costretto a rinunciare alla sfida e, nonostante sia stato convocato per la gara di stasera, ha dovuto lasciare in anticipo l'allenamento di ieri. Da valutare dunque la sua tenuta fisica, con Zidane che potrebbe ipotizzare un suo utilizzo nella ripresa, per spaccare la gara.

Napoli (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Zielinski, Diawara, Hamsik; Callejón, Mertens, Insigne. All.: Maurizio Sarri.



Real Madrid (4-3-3): Navas; Carvajal, Pepe, Sergio Ramos, Marcelo; Modric, Casemiro, Kroos; Bale, Ronaldo, Benzema. All. : Zinedine Zidane.

Calciomercato, da Zielinski a Isco: occhi puntati sui talenti di Napoli e Real Madrid

La cantera del Real Madrid è tra le più prolifiche al mondo, in grado di proporre sempre nuovi incredibili talenti. Per uno di loro, Asenio, il Manchester United sarebbe disposto a spendere 40 milioni di euro nel prossimo calciomercato. Nella seconda parte di questa stagione il classe '96 ha trovato sempre meno spazio e al termine della stagione andrà valutato il suo futuro.

Anche in Italia i maggiori club hanno messo gli occhi su alcuni talenti del Real, che quest'anno hanno visto un bel po' di panchina. Si tratta di Isco e James Rodriguez, per i quali Juventus e Inter sono disposte a darsi battaglia a suon di milioni.

La vetrina europea ha portato molti riflettori sui talenti del Napoli, che a fine stagione dovrà valutare molte offerte. Dalla Premier torneranno gli ormai soliti attacchi per Koulibaly. Nel mirino delle inglesi c'è anche Hysaj per la difesa, mentre Ghoulam piace al Bayern Monaco. Il reparto che si è però messo maggiormente in evidenza quest'anno è senza dubbio il centrocampo, con Zielinski e Diawara attenzionati da molte squadre. L'ex Empoli era stato a un passo dal Liverpool la scorsa stagione e Klopp potrebbe tentare di portarlo alla sua corte, pur pagando una cifra ben più ingente. Sul talento polacco però sono alla finestra anche Manchester United e Bayern Monaco.