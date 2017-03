Palermo, Baccaglini: "Zamparini ha scelto la persona giusta. Ecco le chiavi del progetto"

Martin Sartorio ( Twitter: @SartorioMartin)

CONFERENZA STAMPA ZAMPARINI BACCAGLINI / Le news Palermo di giornata sono legate alla presentazione della proprietà che guiderà il club siciliano nei prossimi anni. In conferenza stampa sono intervenuto Maurizio Zamparini e Pul Baccaglini, il 'vecchio' e il nuovo presidente dei rosanero.

A parlare per primo è stato Zamparini: "Ho sempre mantenuto quello che ho detto - esordisce - Sono sempre stato onesto. E' stato messa in dubbio la solidità della società, che quando sono arrivato non pagava nemmeno la cartai gienica. Aver subito insulti non mi piace. Dobbiamo imparare da altri stadi. Oggi io vi saluto. Sono orgoglioso di cominciare un progetto con loro. Rimango dentro al consiglio di amministrazione ma Paul è già il nuovo presidente".

BACCAGLINI SI PRESENTA - "Ringrazio il presidente Zamparini. La chiave più importante di questo progetto è l'aspetto legato alla gente di Palermo. Sono mesi che cerchiamo di mettere in piedi un'operazione che si articola su tantissimi aspetti, sportivi ma anche legato alle infrastrutture ai posti di lavoro. Ho potuto vedere che dietro al Palermo calcio batte un cuore, che è quello che dentro il corso degli anni si è articolato con Zamparini. C'è una visione molto bella ed è quello che mi ha colpito. Quando l'operazione con Casio non ha funzionato, questi progetti, che mi hanno affascinato, mi hanno portato a portare avanti un duro lavoro che far si che tutto diventasse realtà. Per gli americani io sarei già vecchio. Prima di chiudere vorrei ringraziare ancora Zamparini per la fiducia e per il messaggio che vuole lanciare per scuotere l'Italia. Sono convinto che il nostro operato non potrà essere giudicato adesso. C'è un progetto che passa per tappe. Durante il corso del tempo avrete modo per capire che Zamparini si è fidato della persona giusta. Nei prossimi giorni sarò con il sindaco a parlare di stadio e centro sportivo. Se abbiamo già i permessi, cominciamo".

FUTURO - "Speriamo che il prossimo campionato del Palermo sia la Serie A, però abbiamo un piano B anche in caso di retrocessione. Voi avrete modo di valutare il nostro lavoro. La persona che doveva fare la due diligence sul nostro fondo è Maurizio Zamparini e Maurizio Zamparini ha valutato che noi siamo credibili: fidatevi di lui. Cifre? Non fa parte di questa conferenza parlare di ciò. Lo stadio e il centro sportivo sono le chiavi del nostro progetto. Non sperpereremo i soldi. Vogliamo portare la mentalità americana. Tutto qui".

Zamparini riprende la parola - "Anche perché sono affari miei. A voi interessa solo quello che lui mette nel Palermo, non quanto dà a me".

Calciomercato, Baccaglini assicura: "Ci saranno degli aggiustamenti. Vogliamo una squadra vincente"

Inevitabile parlare di calciomercato. Il nuovo numero uno del Palermo fa chiarezza in merito alle prossime campagne acquisti: "La squadra ha già molti elementi validi - ammette Baccaglini - E' ovvio che vi saranno degli aggiustamenti da fare a livello di organico. La mia fortuna è avere accanto a me una persona che è nel mondo del calcio da molto tempo. Ma non vogliamo i nomi, vogliamo una squadra vincente: non faremo vedere che il nostro portafoglio è grande in sede di mercato. Vogliamo creare una squadra vincente, tutto qui".

LOPEZ - "Non vi saranno cambi di allenatore fino a fine stagione, questo ve lo assicuro. Abbiamo un calendario non proibitivo: bisogna ora stringerci forte e crederci. Io e Zamparini lo vogliamo, crediamoci!"