Calciomercato Juventus, sfida con l'Inter per il duo Bernardeschi-Berardi

07/03/2017 10:48

JUVENTUS INTER BERARDI BERNARDESCHI / Nella prossima sessione di mercato si deciderà il futuro di molti giovani di talento italiani. Potrebbe finalmente lasciare il Sassuolo Domenico Berardi, accostato ormai da anni alle big italiane. Stando a quanto riportato dall'edizione odierna di 'Tuttosport', nella sfida tra Juventus e Inter i bianconeri sarebbero in vantaggio. Una sfida all'ultimo milione, con il Sassuolo che non ne accetterà meno di 25 per il proprio talento.

Sarà lotta tra i due storici club nostrani anche per quanto riguarda Bernardeschi, esploso in questa stagione alla Fiorentina. La società viola non intende cederlo, puntando al rinnovo del suo contratto, attualmente in scadenza nel 2019. Per averlo però non si potrà proporre una cifra inferiore ai 50 milioni di euro, con la Juventus che avrebbe dalla sua l'arma del prestigio della Champions League, alla quale l'Inter ambisce ma che, per ora, la vede distante sei punti.

L.I.