Milan, ancora uno slittamento: ritardano i 100 milioni

MILAN CLOSING FININVEST SINO EUROPE / I tifosi del Milan continuano ad attendere news positive sulle trattative per il passaggio di redini da Berlusconi al nuovo gruppo di imprenditori cinesi. La scorsa settimana doveva essere quelal del closing ma si è tramutata in quelle delle polemiche. Tante le domande sulla cordata che dovrebbe riportare in alto i colori rossoneri e, stando a quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', le prossime 72 ore saranno decisive.

Sono infatti previsti nuovi incontri e scambi di documenti, in attesa della terza caparra da versare nelle casse di Silvio Berlusconi. Si tratta di ulteriori 100 milioni di euro, che andranno a sommarsi ai 200 già ricevuti. L'arrivo del versamente è previsto per venerdì, anche se la rosea sottolinea come un lieve slittamento non sia da escludere, a causa di fuso orario e burocrazia. Il tutto potrebbe dunque essere rimandato a lunedì, con un certo ottimismo tornato nell'ambiente rossonero. Se la cifra verrà sbloccata, di potrà concedere la proroga, per poi concludere questa trattativa infinita entro la fine del mese.

