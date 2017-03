Calciomercato Juventus, bye bye Verratti? Ecco la risposta bianconera

07/03/2017 09:50

CALCIOMERCATO JUVENTUS TOLISSO / Marco Verratti ha chiuso pubblicamente le porte ad un suo addio al Paris Saint-Germain in estate, nonostante l'interesse di mezza Europa (Juventus e Inter comprese) nei suoi confronti. In risposta, la Juventus non molla la pista Corentin Tolisso del Lione, col quale si discute del possibile inserimento di Lemina come contropartita. Secondo 'Tuttosport', un altro nome caldo per il centrocampo bianconero è quello di Seko Fofana dell'Udinese (sia lui che Tolisso sono anche nel mirino dell'Inter).

Il 'Corriere dello Sport', invece, rilancia oggi la candidatura di Adrien Rabiot del Psg, che va ad aggiungersi ai nomi dei citati e a quelli di Matuidi, Emre Can, Dahoud e Goretzka nella lista degli obiettivi principali bianconeri in mediana.

S.D.