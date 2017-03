Roma, si torna a parlare di Totti: più spazio dopo Lione?

07/03/2017 08:55

ROMA TOTTI SPALLETTI / Si torna a parlare di un Totti ai margini in casa Roma, con immagini come quella dell'allenamento post Napoli al fianco di chi non aveva giocato. Tifosi e addetti ai lavori sottolineano come tutto questo faccia un certo effetto e, riporta l'edizione odierna del 'Messaggero', basta vederlo in panchina nell'ultimo periodo per realizzare quale sia il suo stato d'animo.

Totti non può garantire i 90', inutile ribadirlo ma, evidenzia il quotidiano, sarebbe possibile trovare un giusto compromesso tra l'attuale situazione, che lo vede in campo per 10' circa a risultato ottenuto, e quella ideale (per il capitano) di prima riserva.

Nessun 'caso Totti' dunque, solo il leggero malcontento trapelato dagli sguardi di un campione oggi 40enne che, contro Palermo, Sassuolo ed Empoli, che rappresentano l'immediato post Lione, ambirà di certo a trovare maggior spazio.

L.I.