Italia, Emerson Palmieri 'corre' da Ventura: avviate le pratiche per la convocazione

07/03/2017 08:36

EMERSON PALMIERI ITALIA / Il commissario tecnico dell'Italia Giampiero Ventura potrebbe presto avere a disposizione un'altra freccia al suo arco: come scrive oggi in edicola 'La Gazzetta dello Sport', il terzino brasiliano della Roma Emerson Palmieri ha avviato un paio di settimane fa l'inter per diventare convocabile dalla nazionale italiana.

In occasione della recente Roma-Torino, il ct del Brasile Tite era allo stadio e ha confermato in esclusiva a Calciomercato.it: "Ho seguito Emerson e Bruno Peres".

S.D.