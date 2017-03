Calciomercato Roma, de Vrij 'allontana' Strootman?

07/03/2017 08:12

CALCIOMERCATO ROMA STROOTMAN / La notizia dell'accordo di massima raggiunto tra de Vrij e la dirigenza dell'Inter potrebbe avere importanti ripercussioni anche in casa Roma: come si legge sulle pagine dell'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport', i nerazzurri hanno già manifestato un interesse per Kevin Strootman, assistito dallo stesso entourage del calciatore della Lazio. In caso di rottura nella trattativa per il rinnovo tra il centrocampista e la Roma, l'Inter è pronto a bussare alla porta dei giallorossi con 40 milioni di euro (e un ingaggio da 5 milioni più bonus all'anno fino al 2021 per il giocatore).

S.D.