Calciomercato Inter, accordo raggiunto con de Vrij

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

07/03/2017 07:52

CALCIOMERCATO INTER DE VRIJ / L'Inter potrebbe aver trovato il suo nuovo difensore centrale: secondo quanto scrive oggi in edicola 'La Gazzetta dello Sport', la dirigenza nerazzurra ha raggiunto un accordo di massima con l'entourage del calciatore della Lazio Stefan de Vrij sulla base di un contratto quadriennale a oltre 3 milioni più bonus a stagione. Ora c'è da trattare con Claudio Lotito, la cui richiesta iniziale per lasciar partire il difensore olandese è stata di 30-35 milioni di euro. L'Inter, però, forte di un contratto in scadenza nel 2018, non vorrebbe spingersi oltre i 15-20 milioni. Sulle tracce di de Vrij ci sono anche Milan, Chelsea e Manchester United.

De Vrij non è l'unico difensore centrale nel mirino dei nerazzurri: l'Inter, infatti, segue Manolas e Rüdiger in casa Roma, così come Gonzalo Rodriguez della Fiorentina. Il sogno dell'Inter è Marquinhos del Paris Saint-Germain.