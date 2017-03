Calciomercato Juventus, è sempre Derby d'Italia: assalto Inter a Alexis Sanchez

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

07/03/2017 07:33

CALCIOMERCATO JUVENTUS ALEXIS SANCHEZ / Il calciomercato estivo si avvicina a grandi falcate e le società italiane sono già al lavoro per mettere a segno colpi importanti. La Juventus, ad esempio, monitora con grande attenzione la situazione legata al futuro di Alexis Sanchez, in scadenza di contratto nel 2018 con l'Arsenal e in 'rotta' con Arsene Wenger.

La società bianconera si è mossa in anticipo per capire la volontà dell'attaccante cileno, ma - come si legge su 'Tuttosport' oggi in edicola - deve fare attenzione alla concorrenza dell'Inter: Piero Ausilio, infatti, ha contattato il procuratore del giocatore lanciando in questo modo la sfida al club Campione d'Italia.

Non è la prima volta che le strade di mercato di Juventus e Inter si intrecciano: i due club, infatti, condividono l'interesse per Domenico Berardi, Marco Verratti, Federico Bernardeschi e Seko Fofana. Non va dimenticato, poi, che l'Inter ha effettuato un sondaggio preliminare con l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri. Il derby d'Italia è tornato!