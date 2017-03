Lazio, Immobile: "Qui grazie a Inzaghi. Spalletti ha ragione, ma noi abbiamo un vantaggio"

07/03/2017 00:01

LAZIO IMMOBILE SERIE A EUROPA CAPOCANNIERI / Nove gol nelle prime 11 gare del 2017. Ciro Immobile è tornato a gonfiare la rete con puntualità e la Lazio vola grazie al suo 'killer instict' ritrovato. Ospite negli studi di 'Tiki Taka', l'attaccante ha parlato del suo momento, di quello della propria squadra e non solo. Queste le sue parole:

LAZIO-TORINO - "Ho passato anni bellissimi lì, ritroverò tanti compagni ed è sempre bello affrontare una squadra così gloriosa".

CLASSIFICA MARCATORI - "E' bello vincerla. Quando sei la sù è stimolante, specialmente quando c'è una lotta così dura come quest'anno. Sarebbe ancora più bella vincerla".

BELOTTI - "Ha un colpo di testa formidabile, migliore di quello di Dzeko e Higuain. Io di testa non sono fortissimo... (ride, ndr)".

DERBY - "E' stata una gara emozionante, sarà uno dei ricordi più bello della mia carriera. Fare gol sotto la Nord è stato bellissimo!".

RITORNO - "Spalletti ha ragione: non è ancora chiusa definitivamente. Ma noi sappiamo di aver un piccolo vantaggio e cercheremo di sfruttarlo".

INZAGHI - "Pesa tanto in questa grande stagione. E' un allenatore preparato, noi siamo una squadra giovane e ci siamo messo a sua disposizione. Bielsa? Quando si parlava di lui, non si parlava di me alla Lazio. Poi è arrivato Inzaghi e il mister mi ha voluto fortemente: c'era Valencia o io e lui ha scelto".

CAMPIONATO - "Al di lò della Juventus, la lotta all'Europa qeust'anno è accesissima e penso che sia un bel spettacolo per chi segue la Serie A da fuori. Il terzo posto? Sappiamo che non è semplice, ma noi siamo giovani e vogliamo provarci. Chiaramenti ci sono altre, come il Napoli, attrezzate da inizio stagione per arrivarci".

D.G.