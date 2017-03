Chelsea, Biiic chiude la porta a Begovic

07/03/2017 05:05

CALCIOMERCATO CHELSEA BEGOVIC / Slaven Bilic, allenatore del West Ham, ha commentato le voci sul possibile arrivo del portiere del Chelsea Asmir Begovic attraverso le colonne del 'London Evening Standard': "Nelle ultime tre sessioni siamo stati accostati a diversi giocatori, tra cui Begovic. In queste tre sessioni ho detto in più occasioni di non avere interesse ad acquistare un portiere, dal momento che ero e sono felice con Adrian e Darren Randolph. Se mi chiedete se saranno ancora con noi il prossimo anno, vi dico di sì, ma non si può mai essere sicuri al 100% nel calcio. Forse uno di loro due busserà alla porta dicendo di non essere contento, ma se succederà io proverò a convincerlo a restare".

S.D.