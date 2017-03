Calciomercato Inter, due concorrenti temibili per Mbappe

06/03/2017 23:54

CALCIOMERCATO INTER MBAPPE PSG MANCHESTER UNITED / Si fa in salita la strada che porta a Mbappé per l'Inter. Sul giovane talento del Monaco le pretedenti aumentano di ora in ora e le ultime due in ordine temporale sono il PSG e il Manchester United.

Per quanto riguarda i primi, 'LeSport10' svela che i parigini avevano fatto un tentativo già la scorsa estate e sono pronti a farsi di nuovo sotto nella prossima finestra di calciomercato. In merito ai britannici, invece, 'The Indipendent' sottolinea come la punta transalpina sia la prima alternativa al sogno Griezmann.

D.G.