Calciomercato Napoli, De Laurentiis: "Higuain non voleva Callejon. Allegri mi disse sì, ma..."

06/03/2017 23:22

CALCIOMERCATO NAPOLI DE LAURENTIIS / Napoli alle prese con la difficile sfida al Real Madrid. Aurelio De Laurentiis, alla vigilia del match del 'San Paolo', ha rilasciato una lunga intervista a 'El Pais' parlando di calciomercato Napoli e molto altro. Il presidente è partito dagli inizi dell'avventura partenopea: "Quando ho iniziato in questo mondo non avevo idea. Ma nei primi due anni ho investito 120 milioni di euro. In Serie B ho iniziato a recuperare, e il primo anno in serie A è stato già pagato l'investimento".

HIGUAIN - "E' stato un enorme successo. A volte i media creano eroi in un club, ma non sempre quegli eroi sono in grado di sopportare il peso e l'identità culturale. Sono ragazzi giovani e i mezzi rovinano le persone. Aveva una clausola rescissoria, quindi se c'era qualcuno abbastanza pazzo o interessato a pagarla, non potevo dire niente. Ha fatto uno dei suoi anni migliori. Ma abbiamo perso nella sua seconda stagione di qualificazione per la Champions perché non è riuscito a fare il gol decisivo. E anche il secondo posto".

IL RETROSCENA - "Higuain delusione? No. Personalmente non andavo a cena con lui. Ma sapevo molto bene della famiglia, e devo dire che è esemplare, con un padre straordinario. Poi c'era il fratello che mi ha sempre detto: ‘A Higuain non piace a giocare con Callejon, compra altri giocatori’. Non ho l'ho mai fatto perché amo Callejon. Così ho aumentato il contratto di quattro anni. Io non sono un uomo che può essere ricattato".

IL REAL - "Il 29 dicembre abbiamo iniziato a vendere i biglietti e sono spariti in quattro giorni. Questo dà l'idea dell'importanza del match. Quando furono messi in vendita 4.900 biglietti per il 'Bernabeu', sono stati venduti in 45 minuti".

Calciomercato Napoli, De Laurentiis: "Allegri accettò, ma firmai con Benitez"

IL TECNICO - "Firmai un contratto con Benitez, ma in quel periodo, in realtà, mi sarebbe piaciuto portare Massimiliano Allegri. Avevo un amore assoluto per lui, quando ero a Milano un giorno gli ho chiesto di venire. L'ho chiamato mese dopo mese, ma mi ha detto che dovevo aspettare. Così ad un certo punto pensammo a Benitez, andammo a vederlo a Londra e ci è piaciuto. E' sembrato un napoletano, era gentile, ci ha invitato a mangiare. Quando tornai a Roma, Allegri mi chiamò e mi disse: 'Presidente, io posso'".

BENITEZ - "Come finì con lui? Aveva un altro anno opzionale di contratto. Mi disse che la moglie e le figlie avevo sostenuto la possibilità di andare a Liverpool. Gli dissi: ‘Rafa, ho fatto 400 film, ho tre figli, tre nipoti e mia moglie non mi ha mai detto nulla, perché devi prendere un mese per andare fuori?’. Così gli offrii una villa a Roma: buone scuole con i cavalli per una delle sue figlie, che amava andare a cavallo. All’altra piaceva il violino. Gli dissi che poteva andare ogni volta che lo volevano a Napoli, perché è un'ora di treno. Mi rispose che non volevano a lasciare l'Inghilterra. Perdemmo la partita a Bilbao stupidamente e uscimmo fuori dalla Champions. Non dico che lo fece apposta, ma forse la sua mente era altrove. Non lo potevo tenere un terzo anno. Ero felice per lui. Ma chi firma per il Real Madrid è in pericolo: ci sono stelle viziate che se messe contro l'allenatore possono condizionare le prestazioni".

CALCIO E CINEMA - "Regole del cinema nel Napoli? Sono l'unico al mondo che ha i diritti di immagine di tutti i miei giocatori. Quando ho comprato Higuain è stato molto complicato, perché il Real Madrid detiene solo il 50%. Perché? I giocatori non hanno alcuna formazione giuridica e non capiscono i contratti. Né hanno una formazione aziendale. Ma io non capisco come lo sport consenta alle aziende di negoziare direttamente con loro. I ragazzi hanno un contratto con il club, quindi bisognerebbe negoziare con il club. Non è assurdo? Così ho capito che il 99% dei club non sono aziende, sono gestiti dai dipendenti, che hanno una cultura molto diversa".

MARADONA - "Difficile essere presidente all’ombra di Maradona? No, è un onore. E' come quando ho fatto il mio primo film con Alberto Sordi. L'ombra di Maradona è un privilegio. Ma dobbiamo essere sinceri, il Napoli non ha vinto molto nella sua storia. Ha avuto grandi giocatori, ma ha avuto per la maggior parte Maradona. Nei miei 12 anni di gestione, Napoli è l'unica squadra italiana che ha trascorso sette anni di fila in competizioni europee. Ho i conti in ordine ed è un record di squadra. Ma essendoci stato Maradona, sembra che non ho fatto nulla (ride, ndr)".

