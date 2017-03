Tv, Altafini attacca Sky: "E' uno schifo e mi sono licenziato!"

06/03/2017 23:28

ALTAFINI SKY LICENZIAMENTO / Che fine ha fatto José Altafini? Si trova ad Alessandria e a svelarlo è lo stesso ex giocatore in un'intervista a 'Libero': "Sono finito a vivere qui grazie ad un amico grande appassionato di calcio, lo aiuto nella sua azienda di abbigliamento. Perché dopo che mi sono licenziato da Sky...".

Già, perché 'core 'ngrato' fino a qualche tempo fa faceva divertire i telespettatori con le sue telecronache in salsa verdeoro e la sua simpatia: "Il mondo della tv è come quello del calcio - ha proseguito Altafini - va avanti solo chi è raccomandato. A Sky improvvisamente mi hanno messo a commentare partite minori, mi sono visto passare davanti altri. Quando sento alcune seconde voci abbasso il volume. Non potrebbero nemmeno allacciarmi le scarpe, il migliore resto io. Adesso il calcio e la tv mi hanno messo in panchina e nessuno mi fa più entrare...".

D.G.