Punto Liga, risultati e classifica ventiseiesima giornata

Lorenzo Polimanti (@oldpoli)

07/03/2017 00:00

PUNTO LIGA 26A GIORNATA / Resta apertissima la corsa al titolo in Spagna dove il Barcellona continua a macinare vittorie ed annienta il Celta Vigo con un secco 5-0 restando momentaneamente un punto sopra al Real Madrid, che abbatte in trasferta l'Eibar e deve recuperare una partita. Si ferma invece la marcia del Siviglia, bloccato sull'1-1 sul campo dell'Alaves nel posticipo del lunedì.



L'Atletico Madrid ne rifila 3 al Valencia e mantiene dietro la Real Sociedad vittoriosa sul campo del Betis. Soriano e Bakambu firmano il successo del Villarreal sull'Espanyol, mentre l'Athletic Bilbao regola il Malaga di misura. Si sblocca il Las Palmas con uno spettacolare 5-2 contro il fanalino di coda Osasuna, mentre Leganes e Deportivo la Coruna provano lo strappo in zona salvezza battendo rispettivamente Granada e Sporting Gijon.

RISULTATI



Betis-Real Sociedad 2-3: 9' Jon (R), 16' Mandi (B), 26' Prieto (R), 65' Sanabria (B), 72' Prieto (R).



Leganes-Granada 1-0: 83' Machis.

Eibar-Real Madrid 1-4: 14' Benzema (R), 25' Benzema (R), 29' Rodriguez (R), 60' Asensio (R), 72' Pena (E).

Villarreal-Espanyol 2-0: 45' Soriano, 80' Bakambu.

Barcellona-Celta Vigo 5-0: 24' Messi, 40' Neymar, 57' Rakitic, 61' Umtiti, 64' Messi.



Sporting Gijon-Deportivo la Coruna 0-1: 45+1' Mosquera.

Atletico Madrid-Valencia 3-0: 10' Griezmann, 48' Gameiro, 83' Griezmann.

Las Palmas-Osasuna 5-2: 7' Jese (L), 31' Kodro (O), 37' Kodro (O), 55' Livaja (L), 70' autogol Garcia (L), 76' Mesa (L), 87' Jese (L).

Athletic Bilbao-Malaga 1-0: 72' rig. Garcia.



Alaves-Siviglia 1-1: 23' Ben Yedder (S), 75' Katai (A).

CLASSIFICA

Barcellona 60, Real Madrid 59*, Siviglia 56, Atletico Madrid 49, Real Sociedad 48, Villarreal 45, Athletic Bilbao 41, Eibar 39, Espanyol 36, Celta Vigo 35*, Alaves 34, Las Palmas 32, Valencia 29, Betis 27*, Malaga 26, Leganes 24, Deportivo la Coruna 23*, Granada 19, Sporting Gijon 17, Osasuna 10.

*Una partita in meno