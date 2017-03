Punto Premier League, risultati e classifica ventisettesima giornata

Lorenzo Polimanti (@oldpoli)

06/03/2017 23:40

PUNTO PREMIER LEAGUE 27A GIORNATA / Continua inarrestabile la marcia del Chelsea di Antonio Conte. Nel monday night della 27a giornata i 'Blues' regolano in trasferta pure il West Ham in uno dei tanti derby londinesi e mantegono a 10 punti di distanza il Tottenham che ieri aveva battuto in uno spettacolare 3-2 l'Everton. Il Manchester City, che deve recuperare una partita, centra sul campo del Sunderland la quarta vittoria di fila e resta a -11 dalla vetta.



Torna al successo il Liverpool che abbatte e scavalca momentaneamente in classifica l'Arsenal, mentre frena il Manchester United che viene fermato in casa dal Bournemouth e non riesce a schiodarsi dal sesto posto in classifica, mentre trema per la possibile squalifica di Zlatan Ibrahimovic dopo i colpi proibiti con Mings, entrambi ufficialmente deferiti dalla FA. Colpo in trasferta del Crystal Palace che passa sul West Bromwich Albion e si stacca dalla zona rossa dove il Middlesbrough cade con lo Stoke City. Lo Swansea ringrazia Llorente che al 92' firma la doppietta e la vittoria sul Burnley che vale il +5 sul terzultimo posto al pari del Leicester che contro l'Hull City di Andrea Ranocchia centra la seconda vittoria di fila e torna a respirare. In pieno recupero, infine, il Southampton firma il 3-4 in casa del Watford di Mazzarri.

RISULTATI



Manchester United-Bournemouth 1-1: 23' Rojo (M), 40' rig. King (B).

Leicester-Hull City 3-1: 14' Clucas (H), 27' Fuchs (L), 59' Mahrez (L), 90' autogol Huddlestone (L).

Stoke City-Middlesbrough 2-0: 29' Arnautovic, 42' Arnautovic.

Swansea-Burnley 3-2: 12' Llorente (S), 20' rig. Gray (B), 61' Gray (B), 69' Olsson (S), 90+2' Llorente (S).

Watford-Southampton 3-4: 4' Deeney (W), 28' Tadic (S), 45+2' Redmond (S), 79' Okaka (W), 83' Gabbiadini (S), 86' Redmond (S), 90+4' Doucoure (W).

West Bromwich Albion-Crystal Palace 0-2: 55' Zaha, 84' Townsend.

Liverpool-Arsenal 3-1: 9' Firmino (L), 40' Mane (L), 57' Welbeck (A), 90+1' Wijnaldum (L).



Tottenham-Everton 3-2: 20' Kane (T), 56' Kane (T), 81' Lukaku (E), 90+2' Alli (T), 90+3' Valencia (E).

Sunderland-Manchester City 0-2: 42' Aguero, 59' Sane.



West Ham-Chelsea 1-2: 25' Hazard (C), 50' Diego Costa (C), 90+2' Lanzini (W).

CLASSIFICA

Chelsea 66, Tottenham 56, Manchester City 55*, Liverpool 52, Arsenal 50*, Manchester United 49*, Everton 44, West Bromwich Albion 40, Stoke City 35, Southampton 33*, West Ham 33, Burnley 31, Watford 31, Bournemouth 27, Leicester 27, Swansea 27, Crystal Palace 25, Middlesbrough 22, Hull City 21, Sunderland 19.

*Una partita in meno