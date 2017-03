Punto Bundesliga, risultati e classifica ventitreesima giornata

Lorenzo Polimanti (@oldpoli)

06/03/2017 23:20

PUNTO BUNDESLIGA 23A GIORNATA / Un'altra zampata alla Bundesliga. Alla 23a giornata il Bayern Monaco passa facile sul campo del Colonia tornando a +7 sull'RB Lipsia, che in trasferta con l'Augsburg ribalta l'iniziale svantaggio ma poi si fa riprendere sul 2-2. Pari che rilancia il Borussia Dortmund in chiave secondo posto, distante ora 6 lunghezze dopo aver centrato con il Bayer Leverkusen la terza vittoria di fila con un tennistico 6-2.

Tiene il passo in zona Champions anche l'Hoffenheim che abbatte l'Ingolstadt con uno spettacolare 5-2, mentre perdono rallentano le altre candidate alla zona Europa. L'Hertha Berlino cade in casa dell'Amburgo e l'Eintracht Francoforte incassa col Friburgo la sua quarta sconfitta di fila. Continua la risalita del Borussia Moenchenglandbach che abbatte lo Schalke 04, il Mainz costringe all'1-1 il Wolfsburg che vede lo spettro dei playout. Colpo importante in zona salvezza per il Werder Brema, alla terza vittoria consecutiva, che supera il fanalino di coda Darmstadt.

RISULTATI



Augsburg-RB Lipsia 2-2: 19' Stafylidis (A), 25' Werner (R), 52' Compper (R), 60' Hinteregger (A).



Werder Brema-Ingolstadt 2-0: 75' rig. Kruse, 90+2' Kruse.

Colonia-Bayern Monaco 0-3: 25' Martinez, 48' Bernat, 90' Ribery.

Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen 6-2: 6' Dembele (Bor), 26' Aubameyang (Bor), 48' Volland (Bay), 69' Aubameyang (Bor), 74' Wendell (Bay), 77' Pulisic (Bor), 85' rig. Schurrle (Bor), 90+2' Guerreiro (Bor).

Hoffenheim-Ingolstadt 5-2: 17' Rudy (H), 38' Cohen (I), 60' autogol Sule (I), 62' Szalai (H), 77' Kramaric (H), 79' Szalai (H), 88' Hubner (H).

Mainz-Wolfsburg 1-1: 20' Gomez (W), 24' Cordoba (M).

Borussia Moenchengladbach-Schalke 04 4-2: 28' Johnson (B), 38' rig. Bentaleb (S), 64' Johnson (B), 67' Wendt (B), 76' Raffael (B), 82' Goretzka (S).



Eintracht Francoforte-Friburgo 1-2: 11' Hrgota (E), 25' Niederlechner (F), 59' Niederlechner (F).

Amburgo-Hertha Berlino 1-0: 77' Ekdal.

CLASSIFICA

Bayern Monaco 56, RB Lipsia 49, Borussia Dortmund 43, Hoffenheim 41, Hertha Berlino 37, Eintracht Francoforte 35, Colonia 33, Friburgo 33, Borussia Moenchengladbach 32, Bayer Leverkusen 30, Mainz 29, Augsburg 28, Schalke 04 27, Werder Brema 25, Wolfsburg 23, Amburgo 23, Ingolstadt 18, Darmstadt 12.