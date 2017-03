Calciomercato Liverpool, piace Ziyech

07/03/2017 06:33

LIVERPOOL ZIYECH / Autore sin qui di un'ottima stagione con la maglia dell'Ajax, impreziosita da 8 gol e 9 assist, Hakim Ziyech in estate è stato molto vicino a lasciare l'Olanda, ma né il Fenerbahçe né la Roma avevano le risorse economiche necessarie per prenderlo a titolo definitivo dal Twente. A distanza di qualche mese, il nome dell'eclettico centrocampista marocchino con passaporto olandese è tornato di moda nel Vecchio Continente. Secondo 'soccernews.nl', infatti, il Liverpool sarebbe pronto ad affondare il colpo per il mancino 23enne nel caso in cui dovesse arrivare un'offerta irrinunciabile per Coutinho.

D.T.