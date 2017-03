Punto Ligue 1, risultati e classifica ventottesima giornata

Lorenzo Polimanti (@oldpoli)

06/03/2017 23:00

PUNTO LIGUE 1 28A GIORNATA / Distanze invariate in vetta dopo la 28a giornata di Ligue 1 che vede trionfare tutte e tre le squadre in corsa per il titolo. In scioltezza, ancora una volta, il Monaco che travolge il Nantes con il solito Mbappe, mentre faticano Psg e Nizza: i parigini passano in casa sul Nancy solo grazie ad un rigore trasformato da Cavani all'80', i rossoneri di Balotelli avanti di misura sul campo del Dijon.

Frena il Lione che nello scontro diretto in casa del Bordeaux riacciuffa il pari ad 11' dalla fine, mentre si riscatta il Marsiglia dopo la figuraccia nel 'Classique' col Paris Saint-Germain superando in trasferta il Lorient. Pari senza reti tra Bastia e Saint-Etienne, il Rennes evita la sconfitta al 90' contro il Metz. Un gol ed un punto a testa in Tolosa-Lille e Montpellier-Guingamp. Quarta vittoria consecutiva per l'Angers che passa sul Caen con uno spettacolare 2-3.

RISULTATI



Bordeaux-Lione 1-1: 16' Vada (B), 79' Mammana (L).

Psg-Nancy 1-0: 80' rig. Cavani.

Bastia-Saint Etienne 0-0.

Caen-Angers 2-3: 5' Ekambi (A), 11' Rodelin (C), 21' N'Doye (A), 48' rig. Mangani (A), 67' Santini (C).

Dijon-Nizza 0-1: 69' Cyprien.

Metz-Rennes 1-1: 45+1' Diabate (M), 90' Said (R).

Montpellier-Guingamp 1-1: 50' Mounie (M), 85' Briand (G).



Lorient-Marsiglia 1-4: 6' Rolando (M), 19' Payet (M), 53' Thauvin (M), 56' Sanson (M), 73' Moukandjo (L).

Tolosa-Lille 1-1: 30' Julien (T), 80' Benzia (L).

Monaco-Nantes 4-0: 4' Mbappe, 43' Germain, 45+1' Mbappe, 59' rig. Fabinho.

CLASSIFICA

Monaco 65, Psg 62, Nizza 62, Lione 47*, Bordeaux 43, Marsiglia 42, Saint-Etienne 40, Rennes 37, Tolosa 36, Angers 26, Guingamp 35, Nantes 34, Montpellier 33, Caen 31, Metz 31*, Lille 30, Nancy 28, Dijon 27, Bastia 25, Lorient 22.

*Una partita in meno