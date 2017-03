06/03/2017 23:11

CALCIOMERCATO INTER RANOCCHIA CHELSEA / Antonio Conte vuole riavere con sé Andrea Ranocchia. A svelare questo clamoroso retroscena è ‘The Telegraph’ che parla di un possibile affondo del Chelsea per il centrale in prestito all'Hull City ma di proprietà dell'Inter. Il tecnico dei 'Blues' lo ha già avuto alle sue dipendenze sia all'Arezzo che al Bari e sarebbe ben felice di riabbracciarlo.

D.G.