Napoli-Real Madrid, Immobile ottimista: "Azzurri capaci di tutto"

06/03/2017 22:37

NAPOLI REAL MADRID IMMOBILE / Attesa adrenalinica in casa Napoli per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Real Madrid. Ciro Immobile, attaccante napoletano della Lazio, ha rilasciato un commento sulla gara di domani: "Sono ottimista, credo che il Napoli possa fare due gol - le sue parole a 'Premium Sport' - Sappiamo che il Real difficilmente non segna, ma il Napoli è capace di tutto, è una squadra organizzata e forte. Spero che Insigne sia decisivo. Lotta Champions? Spero che il Napoli elimini il Real e che la Lazio lo superi per la zona Champions (ride, ndr). Voci di mercato? L'anno scorso sono stato vicino al Napoli, ma poi abbiamo fatto altre scelte".

M.D.A.