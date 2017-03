Serie B, Frosinone-Cittadella 1-1: Ciofani illude, ciociari comunque in vetta

06/03/2017 22:21

SERIE B FROSINONE CITTADELLA / Pareggio tra Frosinone e Cittadella nel posticipo della 29a giornata di Serie B. I ragazzi di Marino, dopo esser passati in vantaggio con Ciofani al 34', hanno subito la rete di Bartolomei a metà secondo tempo. Per i ciociari si tratta di un punto comunque decisivo che li proietta nuovamente da soli in vetta alla classifica. Il Cittadella, invece, continua a sperare in un piazzamento in zona play-off.

Frosinone-Cittadella 1-1: 34' Ciofani (F); 62' Bartolomei (C)

CLASSIFICA: Frosinone 53, Spal 52, Verona 52, Benevento 47, Bari 43, Novara 43, Perugia 43, Cittadella 43, Entella 42, Spezia 41, Perugia 40, Carpi 40, Avellino 36, Ascoli 34, Salernitana 33, Pisa 33, Pro Vercelli 32, Brescia 31, Cesena 31, Latina 31, Vicenza 30, Trapani 26, Ternana 23.

M.D.A.