Napoli, l'agente Rog esagera: "E' meglio di Cristiano Ronaldo"

06/03/2017 22:12

NAPOLI AGENTE ROG CRISTIANO RONALDO / "È un professionista dotato di tecnica e personalità". Si apre così l'intervista all'agente dell'uomo del momento in casa Napoli: stiamo parlando di Marijian Buljat, procuratore che gestisce gli interessi di Marko Rog. "Mi aspettavo la sua prestazione con la Roma e lo stesso vale per il Real Madrid - ha spiegato l'agente a 'Radio Crc' - Spero che domani giochi, sarebbe felice come già lo è di essere a Napoli. Ha studiato l'italiano e la tattica di Sarri. Ha un ottimo rapporto con l'allenatore, vuole battere il Real giocando dal primo minuto. Per me è meglio anche di Cristiano Ronaldo (ride, ndr)".

D.G.