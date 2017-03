Napoli-Real Madrid, dubbio a centrocampo per Sarri

06/03/2017 21:57

NAPOLI REAL MADRID FORMAZIONE / Sarri alle prese con i dubbi di formazione alla vigilia del ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Mentre i tifosi si apprestano ad accogliere il Real Madrid al 'San Paolo', il tecnico toscano sta vagliando il miglior undici per provare la rimonta. Il dubbio più forte riguarda il centrocampo, dove dopo le ottime prestazioni contro Juventus e Roma, Rog è salito prepotentemente nelle gerarchie. Tuttavia, al momento il favorito ad affiancare Hamsik e Diawara (a sua volta in ballottaggio con Jorginho) sembra essere Piotr Zielinski. In attacco, invece, Mertens dovrebbe lasciare nuovamente in panchina Arek Milik. Questa la probabile formazione degli azzurri:

Napoli (4-3-3): Reina, Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Zielinski, Diawara, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne. All.: Sarri.

M.D.A.