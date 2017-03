Lazio, Basta incensa Milinkovic: "E' il nostro miglior giocatore!"

07/03/2017 06:05

LAZIO BASTA MILINKOVIC OBIETTIVI SERIE A / La Lazio ai piedi di Sergej Milinkovic-Savic. Dopo una buona stagione di esordio, quest'anno il gigante serbo è definitivamente esploso: "E' un bravo ragazzo, una giocatore di spessore e ora sta dimostrando la sua vera forza - ha spiegato il compagno e connazionale Dusan Basta a 'Alo.rs' - Lo ritengo il giocatore più importante della nostra squadra. Ed è solo all'inizio della sua carriera. Immaginate cosa farà tra pochi anni: ha un grande potenziale per ulteriori progressi e per diventare un vero leader".

L'esperto terzino ha poi analizzato il cammino compiuto fin qui dai biancocelesti: "Questa stagione è importantissima per noi. Abbiamo 53 punti dopo 27 turni, stiamo facendo un campionato importantissima, coi punti che abbiamo in altre annate saremmo ancora più in alto. Possiamo arrivare tra i primi tre, ci sono ancora diverse gare, ma non dobbiamo sbagliare nulla. Comunque vada sarei contento di arrivare tra i primi cinque e di assicurarmi il posto in Europa".

Impossibile non ritornare sulla vittoria dell'ultimo derby, la sua prima gioia nella stracittadina: "È una bellissima sensazione quando si battono le grandi rivali. Da quando sono alla Lazio, questa è stata la mia prima vittoria contro Roma. Siamo consapevoli che abbiamo fatto qualcosa di grande, ma non c'è tempo per rilassarsi nella gara di ritorno. Abbiamo bisogno di conquistare definitivamente il passaggio in finale".

D.G.