Calciomercato Cagliari, smentita su Stramaccioni

06/03/2017 21:44

CALCIOMERCATO CAGLIARI STRAMACCIONI / Momento difficile per il Cagliari dopo l'ennesima sconfitta roboante. I sardi ieri hanno perso in casa contro l'Inter con un sonoro 5 a 1, risultato che ha fatto scatenare nuove voci sul futuro di Rastelli. Tra i tecnici in pole per sostituirlo sermbrava esserci Andrea Stramaccioni ma, come riporta 'Sport Mediaset', la società cagliaritana avrebbe ribadito che la posizione del suo allenatore non è a rischio smetendo poi con forza le voci sull'ex Inter.

M.D.A.