Lazio, Inzaghi sorride: buone notizie da Biglia

06/03/2017 21:32

LAZIO INFORTUNIO BIGLIA / Inzaghi sorride: Lucas Biglia non ha riportato lesioni muscolari. Come riferisce 'lazionews.eu', alla ripresa degli allenamenti il 'Principito' è stato sottoposto agli accertamenti del caso al polpaccio dolorante che lo ha costretto ad uscire anzitempo a Bologna. Gli esami hanno evidenziato solo una forte contusione, ma le sue condizioni dovranno essere monitorate giorno per giorno. Ad oggi la sua presenza nella sfida di lunedì contro il Torino è ancora in dubbio.

D.G.