Calciomercato Roma, sirene inglesi per Rüdiger: tre club in fila

06/03/2017 21:24

CALCIOMERCATO ROMA RUDIGER CHELSEA MANCHESTER UNITED CITY / La Premier pronta a piombare su Antonio Rüdiger. Come riferisce il 'Daily Mail', il difensore tedesco sarebbe allettato da una possibile esperienza all'estero, dopo due anni trascorsi alla Roma, e in estate potrebbe decidere di cambiare aria.

La metà preferita sarebbe l'Inghilterra dove le pretendenti non mancano di certo: in prima fila per lui c'è il Chelsea di Antonio Conte, seguito a ruota dai due club di Manchester. Tutti e tre sono pronti a mettere sul piatto fino a 30 milioni di sterline per aggiudicarsi il roccioso difensore.

D.G.