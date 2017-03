Napoli, c'è l'ok: cittadinanza onoraria a Maradona

06/03/2017 21:13

NAPOLI MARADONA / Diego Armando Maradona cittadino onorario di Napoli. La leggenda del calcio argentino e napoletano, come deliberato oggi dal comune partenopeo, avrà finalmente il riconoscimento di cui si parlava da tempo. Il via libera è arrivato dal Consiglio Comunale con 26 voti a favore, 4 contrari e 5 astenuti. La decisione, però, non è stata immune da discussioni. La maggioranza ha infatti mostrato alcuni dissidi, con l'assessore allo Sport Ciro Borriello che ha chiesto una sospensione per discutere su come rimandare la delibera al fine di evitare discussioni interne. Tuttavia, la sua proposta è stata bocciata con 20 no su poco più di 30 presenti in Aula. Nonostante alcune divergenze in Consiglio Comunale, quindi, Maradona sarà cittadino onorario del capoluogo campano.

M.D.A.