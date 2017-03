Calciomercato Inter, Ricardo Rodriguez ha deciso il proprio futuro

06/03/2017 21:06

CALCIOMERCATO INTER RICARDO RODRIGUEZ / Ricardo Rodriguez ha deciso: no al PSG, sì all'Inter. Questo è quanto rivela 'Sportmediaset' che sottolinea come nelle scorse settimane ci sia stato un incontro tra il ds dei transalpini Kluivert e l'entourage del terzino svizzero: un summit atto a tastare la volontà del giocatore che, però, si sarebbe pronunciato negativamente su un possibile trasferimento in Ligue 1. Il fluidificante del Wolfsburg vuole l’Italia e, nello specifico, vuole l'Inter a tutti i costi tanto da valutare un possibile decurtamento dell’attuale ingaggio pur di venire incontro alle esigenze dei nerazzurri.

Come vi abbiamo svelato, infatti, l'Inter sta cercando di ottenere uno sconto dal Wolfsburg rispetto ai 22 milioni di euro di clausola fissati per l’acquisto di Ricardo Rodriguez.

D.G.