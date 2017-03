Udinese, Fofana a Villa Stuart: tempi di recupero lunghi

06/03/2017 20:52

UDINESE FOFANA / Udinese in ansia per le condizioni di Seko Fofana. Il giovane centrocampista ieri ha rimediato la frattura del perone della gamba destra nel match pareggiato contro la Juventus. Come riporta 'Sky', oggi si è sottoposto all'operazione presso la clinica Villa Stuart, un intervento effettuato dal Prof. Attilio Santucci. Il calciatore dovrebbe trascorrere la notte nella clinica romana e già da domani inizierà il lavoro post operatorio. I tempi di recupero si stimano attorno ai tre mesi: la sua stagione sarebbe quindi finita. Classe '95, Fofana è stata una delle rivelazioni di questo campionato.

M.D.A.