Cagliari, Legrottaglie avverte: "La Fiorentina non è in crisi"

06/03/2017 20:33

CAGLIARI LEGROTTAGLIE / Dopo la pesante sconfitta rimediata contro l'Inter, Nicola Legrottaglie, vice allenatore del Cagliari, ha fatto il punto della situazione: "Dalla mezz’ora in poi c’è stata una involuzione - ha detto a 'Videolina Sport' - All’inizio si è visto un bel Cagliari, che aveva sfiorato il gol con Joao Pedro. Se fosse entrato quel pallone, chissà. I ragazzi sono i primi ad essere dispiaciuti. Sono sicuro che il lavoro che stiamo facendo adesso darà i suoi frutti l’anno prossimo. Non può bastare una partita sfortunata come quella di oggi per vanificare otto mesi di lavoro. Fiorentina? Non credo ad una squadra viola in crisi, se pensiamo a questo faremmo un grosso errore. Rimane un avversario temibile, con grandi giocatori capaci di inventarsi un gol dal niente. Lavoreremo duramente per farci trovare pronti”.

M.D.A.