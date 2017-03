06/03/2017 20:21

NAPOLI TONELLI / Il Napoli attende da tempo il pieno recupero di Lorenzo Tonelli. Il difensore ex Empoli, messosi in luce a gennaio con buone prestazioni condite anche da due gol, è fermo da circa un mese a causa di problemi fisici che lo stanno costringendo ad allenarsi a parte. Anche nella seduta odierna, come riporta il club, il difensore ha svolto lavoro differenziato. Non sembrano ancora chiari i tempi di recupero.

M.D.A.