Napoli-Real Madrid, Zidane lancia Ronaldo ma non si fida

06/03/2017 19:15

NAPOLI REAL MADRID CONFERENZA ZIDANE / Ronaldo è recuperato ma Zidane non dà la formazione alla vigilia di Real Madrid-Napoli. Il tecnico francese in conferenza stampa prima della partita Champions spiega: "Non sono d'accordo con Sarri: altro che 3% per il Napoli, le possibilità di passare sono 50 e 50. Giocheremo sotto pressione ma ci siamo abituati: quando scendiamo in campo abbiamo sempre tutto da perdere. Ronaldo sta bene ma non vi dico se giocherà la BBC domani".

Zidane parla anche dei suoi precedenti al 'San Paolo': "Ho ottimi ricordi, ho anche fatto un gol. Ci sarà un ambiente caldo e sono sicuro che sarà una sfida affascinante. Loro cercheranno subito di fare gol ma non mi fido: possono farti male in ogni momento. Servirà grande attenzione".

B.D.S.