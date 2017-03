Calciomercato Roma, una big italiana studia Salah

06/03/2017 19:05

ROMA SALAH INTER / Con o senza i complicato raggiungimento del terzo posto, il progetto nerazzurro in vista della prossima stagione resta molto ambizioso. Tra le priorità del calciomercato Inter, c'è anche quella di impreziosire la rosa con un esterno d'attacco mancino e fantasioso, come testimoniano gli interessamenti per Berardi e Bernaredeschi. I profili passati al vaglio dalla dirigenza nerazzurra sono molti e i due calciatori italiani non sono le uniche piste che portano alla Serie A. Visto l'allentamento della morsa del Fair Play finanziario a partire dalla prossima sessione di mercato, infatti, la compagine milanese potrà disporre di risorese economiche abbastanza ingenti per rinforzarsi in ogni reparto.

Calciomercato Roma, Inter su Salah?

Secondo le ultime indiscrezioni, un nome che non è mai passato definitivamente di moda in casa nerazzurra è quello di Mohamed Salah. Autore sin qui di 9 reti e 7 assist in campionato, l'esterno egiziano non è attualmente sul mercato. Di fronte ad un'offerta di 40-45 milioni di euro, la posizione della Roma potrebbe tuttavia ammorbidirsi, anche se i giallorossi, in caso di addio al 24enne egiziano, preferirebbero di gran lunga una soluzione estera.

