Calciomercato Juventus, Marotta: "Allegri resta al 100%, al momento"

06/03/2017 18:33

CALCIOMERCATO JUVENTUS MAROTTA ALLEGRI / Al termine dell'elezione del presidente della Figc che ha visto la conferma di Carlo Tavecchio, l'amministratore delegato della Juventus Beppe Marotta ha parlato con i giornalisti presenti: "Allegri resta al 100%, per il momento non ci sono motivi ostativi. Con Allegri c'è un ottimo rapporto: noi siamo contenti di lui e lui di noi. Quindi il problema non si pone".

Il dirigente bianconero ha anche parlato del pareggio di Udine: "Per noi il bicchiere è mezzo pieno. C'è una giornata in meno e un punto in più sulla Roma. Siamo fiduciosi ma il campionato non è chiuso. Ora ci aspettanno tante parttie impegnative e tanti punti in palio per tutti. Non dobbiamo rilassarci, c'è l'obbligo di restare concentrati partendo dal Milan".

B.D.S.