Juventus-Milan, Chiellini sull'infortunio: "Non si andrà per le lunghe. Doha brucia ancora"

06/03/2017 18:13

JUVENTUS MILAN CHIELLINI / Giorgio Chiellini tranquillizza sulle sue condizioni fisiche. Il difensore bianconero, uscito all'inizio del secondo tempo del match contro l'Udinese, ha parlato delle news Juventus a 'Sky Sport': "Sto benino, solo un piccolo problema niente di grave. Ogni tanto mi porto dietro qualche acciacco delle battaglie passate, spero di recuperare. Tra domani e dopo domani avremo informazioni più dettagliate ma non credo si andrà per le lunghe".

Oltre al suo stato fisico, Chiellini parla anche del pareggio del 'Friuli' e del campo con l'attesa sfida al Milan e poi il ritorno con il Porto in Champions: "Serve lucidità e analizzare con calma la partita. Non si può stare sempre al 100%. Ieri non è stata una grande partita da parte nostra ma tornare a casa con un punto è comunque positivo. La partita con il Milan è un classico che negli anni passati valeva molto di più. Loro stanno bene e stanno mettendo in mostra tanti giovani che saranno il fiore all'occhiello della Nazionale per il futuro. Più che la sconfitta dell'andata, mi brucia il ko di Doha in Supercoppa, ma quello che ora conta è solo questa partita. Io in campo? Ho segnato nel 2013 e nella Supercoppa: sarebbe buono esserci perché è una squadra che mi porta fortuna".

B.D.S.