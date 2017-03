Elezioni FIGC, Abodi: "Ecco cosa mi ha fatto male"

Dall'inviata Eleonora Trotta (@elenora_trotta)

06/03/2017 18:01

Dopo la rielezione di Carlo Tavecchio alla presidenza della Figc, Andrea Abodi ha parlato ai giornalisti presenti, tra i quali l'inviata di Calciomercato.it. "Bisogna porsi il problema della credibilità e capire che fuori dal Palazzo ci sono milioni di tifosi che meritano più rispetto. Questo 4% che si è spostato? Non bisogna entrare nel dettaglio. Risultato più che dignitoso che in molti non si aspettavano. Abbiamo toccato i contenuti giusti. Quello che ho detto e scritto nel nostro programma può essere comunque un riferimento per i prossimi anni. Bisgona saper rispettare il risultato, lo vediamo da persone di parte perché pensavamo di cambiare un po' le cose. C'è amarezza perché per me quel 2% rimane sacro (riferendosi al voto degli arbitri, ndr). Psciologicamente ha inciso. Mi ha mortificato non aver sentito minimamente nominato il secondo candidato né la Lega che ho rappresentato e tutto il lavoro e la collaborazione che abbiamo sempre dato al corpo arbitrale".

Elezioni FIGC, Abodi tra reazioni e futuro

Interrogato poi sul suo futuro prossimo, Abodi ha risposto: "Il mio futuro è una partita di calcio a 5 e da domani devo capirlo. Io mi sono dimesso, gran parte di futuro è nelle mie mani e un altro pezzo in quelle di chi vorrà affidarsi a me. Tornare in B? Non ci voglio neanche pensare. Serie A ha voltato le spalle? Non so, probabilmente mi aspettavo 2-3 voti in più che sono l'1,8%, mettiamo gli arbitri e qualche altro distratto o altra piccola debolezza e sarebbe stata ancora più equilibrata. Ho datto tutto il possibile per far conoscere la mia idea di calcio. Ho cercato di parlare a tutti e non trascurare nessuno. Fuori, dove c'è chi vive di calcio perché lo ama, il messaggio è arrivato. Il riscontro che ho dalla gente comune è una grande soddisfazione. Rammarico? Serenità di aver lasciato un'eredità positiva. Chi prenderà il testimone in B avrà una Lega con un percorso tracciato per i prossimi 10 anni".

Elezioni FIGC, Abodi: "Deluso dagli arbitri"

Alla rielezione di Tavecchio hanno contribuito molto le decisioni del corpo arbitrale e dell'associazione allenatori. "Più decisivo Ulivieri o arbitri? Tutti e due: i primi avevano forse già deciso, con tutta la difficoltà di Ulivieri nella spiegazione del perché. I secondi sono arrivati alla fine avendo ben altre sensazioni. Più doloroso il voto degli arbitri, perché da loro mi aspetto qualcosa di diverso. Nel nostro lavoro ci siamo sempre concentrati sulle cose che non funzionavano. Il lavoro di due anni e mezzo è stato frutto di un lavoro comune e non solo del presidente, al quale auguro comunque buon lavoro e in bocca al lupo. Ci ho messo l'anima per sei anni e mezzo e mi auguro che il calcio migliori. Mi restano i rapporti umani, in un senso e nell'altro".

