Premier League, UFFICIALE: deferiti Ibrahimovic e Mings

06/03/2017 17:41

PREMIER LEAGUE IBRAHIMOVIC MINGS / Rischio stangata per Zlatan Ibrahimovic e Tyrone Mings. Dopo le schermaglie con il pestone rifilato dal giocatore del Bournemouth allo svedese del Manchester United che ha poi risposto con una gomitata in pieno volto, è arrivato il comunicato ufficiale della Football Association che ha annunciato il deferimento di entrambi i calciatori. I due, ora, hanno tempo fino alle 18 di domani per presentare le loro tesi difensive prima della pronuncia della commissione disciplinare. Per l'attaccante dei 'Red Devils', in particolare, si teme una squalifica di tre turni che lo costringerebbe a saltare match di FA Cup con il Chelsea e due gare di Premier League contro il Middlesbrough e West Bromwich Albion. Per il difensore, invece, è stata chiesta addirittura una punizione superiore a quella prevista dagli standard in casi di 'condotta violenta'.

L.P.