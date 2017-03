Juventus, Marotta su rielezione Tavecchio: "Siamo soddisfatti"

06/03/2017 17:45

MAROTTA FIGC TAVECCHIO JUVE - Soddisfatto per l'esito delle votazioni per il presidente della Figc Beppe Marotta. L'amministratore delegato della Juventus ha così commentato la conferma a capo della Federazione di Carlo Tavecchio: "Come Juventus siamo soddisfatti - ha detto a 'Premium Sport' - L'auspicio è che possa mettere in pratica ciò che ci ha esposto, in totale autonomia, senza condizionamenti. Quelle che lui ha elencato sono tutte priorità, il nostro calcio è un po' obsoleto quindi un rinnovamento significa portare avanti queste nuove riforme che toccano un po' tutti gli aspetti. Servirebbe un regolamento per le dichiarazioni post partita sugli arbitri? Sarei perfettamente d'accordo, sarebbe una decisione di buon senso".

A.L.