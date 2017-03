VIDEO CM.IT - Elezioni Figc, Lotito: "Non c'era timore. La Lega Serie A..."

Dall'inviata Eleonora Trotta (@elenora_trotta)

06/03/2017 17:24

ELEZIONI FIGC LOTITO / Dopo la rielezione di Carlo Tavecchio alla presidenza della Figc, Claudio Lotito ha parlato ai giornalisti presenti, tra i quali l'inviata di Calciomercato.it: "Abbiamo votato Tavecchio, lo abbiamo indicato, il presidente della Lega A lo ha detto: c'è stata una larghissima maggioranza di indicare Tavecchio. Timore dopo la seconda votazione? Non lo so, non ho fatto nessuna considerazione e non sta a me stabilire i timori che qualcuno può aver avuto. Però quando ci sono state le dichiarazioni delle varie componenti, fermo restando che l'urna è segreta, però... Lega Serie A? C'è un'assemblea aperta perché si sta rivisitando lo statuto. Pensate cosa avrebbe significato effettuare delle nomine con le il vecchio statuto, poi cambiarlo e far dimettere queste persone. Non mi sembra ci siano problemi tecnici".