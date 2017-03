VIDEO CM.IT - Elezioni Figc, Tommasi: "Inspiegabile, percorso bruscamente interrotto"

Dall'inviata Eleonora Trotta (@elenora_trotta)

06/03/2017 17:05

ELEZIONI FIGC TOMMASI / Dopo la rielezione di Carlo Tavecchio a presidente della Figc, il numero uno dell'Assocalciatori Damiano Tommasi ha commentato l'esito delle elezioni ai cronisti presenti, tra i quali l'inviata di Calciomercato.it: "Per noi, al di là della presidenza, dispiace che le componenti tecniche siano andate per conto loro, facendo scelte contrarie al cammino intrapreso. Forse quello è il cammino più lungo da percorrere per noi perché inspiegabile. Sono in questo mondo relativamente da poco rispetto ad altri, ma in questo poco tempo ho visto mettere le basi per un percorso che si è bruscamente interrotto e il risultato di oggi lo dimostra". Tommasi ha poi aggiunto che arbitri e allenatori sono stati decisivi nella rielezione di Tavecchio.

B.D.S.