Calciomercato Juventus, dalla Spagna: torna di moda Mascherano

06/03/2017 16:49

CALCIOMERCATO JUVENTUS MASCHERANO / A volte ritornano. Corteggiato a lungo la scorsa estate, la Juventus alla fine non riuscì a portare a Torino Javier Mascherano. Non solo, ad ottobre il 32enne mediano argentino aveva rinnovato il suo contratto con il Barcellona fino al 2019, spegnendo i rumors sui bianconeri. Almeno fino ad oggi, perché la rivista spagnola 'Don Balon' ha rilanciato la pista: 'El Jefe' non rientrerebbe più nei piani del club catalano, intenzionato a cederlo per abbassare il monte ingaggi della rosa blaugrana. La Juve tornerà alla carica?

M.R.