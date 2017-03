Calcio, da Hamsik a Mertens: c'è tanto Napoli nelle speciali classifiche CIES

Maurizio Russo

06/03/2017 16:25

NAPOLI CLASSIFICA CIES / Il CIES, osservatorio del calcio, ha pubblicato sei speciali classifiche che riguardano i calciatori più performanti in area di rigore nei cinque principali campionati europei da gennaio ad oggi. Graduatorie che fanno ben figurare soprattutto il Napoli, che piazza Jorginho e Hamsik al primo posto nei passaggi e Mertens al secondo nei tiri. Una menzione la merita anche l'atalantino Gomez, secondo per chance create e quinto per i cross. Ecco le top ten in percentuale:

DUELLI VINTI: 1. Otamendi (Manchester City) 97; 2. Marquinhos (Psg) e Martinez (Bayern) 95; 4. Meunier, Thiago Silva (Psg) e Chiellini (JUVENTUS) 94; 7. Fazio (ROMA) 90; 8. Hummels (Bayern) 89; Kolarov (Manchester City) e Mammana (Lione) 87.

PALLONI RECUPERATI: 1. Kolasinac (Schalke) 96; 2. Howedes (Schalke), Alonso (Bayern) e Mascarell (Eintracht) 90; 5. Pogba (Saint Etienne), Muratori (Nancy) e Henrichs (Eintracht) 89; 8. Vidal (Bayern), Marchisio (JUVENTUS) e Herrera (Manchester United) 87.

PRECISIONE PASSAGGI: 1. Jorginho, Hamsik (NAPOLI) e Thiago Motta (Psg) 99; 4. Alonso (Bayern) 98; 5. Vidal (Bayern) e Verratti (Psg) 96; 7. Herrera (Manchester United) 93; 8. Kroos (Real Madrid) 92; 9. Henderson (Liverpool) e Tourè (Manchester City) 91.

PRECISIONE CROSS: 1. Saint-Maxime (Bastia) e Traorè (Middlesbrough) 99; 3. Neymar (Barcellona) 97; 4. Cabot (Lorient) 93; 5. Gomez (ATALANTA) e Thauvin (Marsiglia) 92; 7. Rebic (Eintracht) 91; 8. Anderson (LAZIO), Candreva (INTER) e Depay (Lione) 88.

CHANCE CREATE: 1. De Bruyne (Manchester City) 95; 2. Gomez (ATALANTA), Neymar (Barcellona) e Boudebouz (Montpellier) 94; 5. Eriksen (Tottenham) e Payet (Marsiglia) 93; 7. Trejo (Tolosa)91 ; 8. Messi (Barcellona), Pjanic (JUVENTUS) e Kroos (Real Madrid) 90.

TIRI IN PORTA: 1. Ronaldo (Real Madrid) 95; 2. Mertens (NAPOLI) 94; 3. Messi (Barcellona) 92; 4. Dzeko (ROMA) 90; 5. Sanchez (Arsenal) e Cavani (Psg) 88; 7. Suarez (Barcellona) 87; 8. Insigne (NAPOLI), Falcao (Monaco) e Aubameyang (Borussia Dortmund) 86.