Calciomercato Juventus, 'caso' Sanchez: la verità di Wenger

06/03/2017 16:02

CALCIOMERCATO JUVENTUS ARSENAL SANCHEZ WENGER / Arsene Wenger nella conferenza stampa alla vigilia della sfida Champions contro il Bayern Monaco ha risposto anche alle domande sul 'caso' Sanchez e il presunto diverbo tra il cileno e i compagni di squadra che avrebbe spinto il tecnico a lasciarlo in panchina contor il Liverpool: "Non c'è niente di vero, niente - le parole del tecnico dell'Arsenal - Ma capisco che c'è la necessità di riempire i giornali e quando non si vince possono uscire storie così". Juventus e Psg guardano con attenzione l'evolversi della situazione dell'ex Udinese.

B.D.S.